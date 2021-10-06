教育局擬定教師專業操守指引　目標本學年完成

2019年反對修訂《逃犯條例》社會事件中，有教師被捕或被判處專業失德，引起社會關注。有消息人士表示，教育局擬制定教師專業操守指引及示例，系統性地釐清教師的責任，期望本學年能完成，但目前尚未展開。

據指，現行的指引並非由教育局制定，而是80、90年代由一些教育專業團體制定。教育局是次目標是制定一份官方、清晰、有系統的指引，並會累積經驗後與時並進，確保符合社會對教師的期望。

消息續指，由於每個不合乎規範的行為，都要綜合多個因素考量，難以一概而論。所以，指引不會有清單列明可做與不可做的事，也不會列明處分。如有教師觸犯指引，會以常規的紀律處分，綜合多個因素作考慮及懲處。例如教師於私人時間講粗言穢語，也難以百分百定罪，需要考慮粗俗程度，頻密程度、場合等因素，新的官方指引旨在釐清責任，讓教師有清晰、有系統的指引依從。

此外，2022/23年起，公營學校教師必須通過《基本法》測試，方獲聘用。據悉只要獲聘任為教學人員，無論是否正式註冊教師，都必須應考，且並非「一試定生死」，當局會允許重考。而達標分數會參考公務員的錄用條件。