施政報告懶人包一貼睇晒 入嚟睇睇有冇受惠

新一份施政報告今日(6日)發表，市民想知自己有無受惠，請留意以下重點措施懶人包：

【房屋】

●建設面積達300平方公里的北部都會區，包括天水圍、元朗、粉嶺上水等地區，並發展鐵路連接跨境陸路口岸，料成未來人口增長最活躍地區，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個，供約250萬人居住。

●未來10年興建約33萬個公營房屋單位，以及透過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建約10萬個私營房屋單位的用地。

●重建大坑西邨，提供超過3,300個單位，包括1,300個供重置現有租戶的單位，另2,000個由市建局發展成「港人首次置業」單位。另重建西環邨及馬頭圍邨。

●增建過渡性房屋，料未來幾年可增至2萬個，並將相關資助計劃的資助額增至116億港元。

【土地】

●進一步檢視「綠化地帶」，集中檢視坡道較高和距離已建設地區較遠的用地，預計明年中完成篩選。

●修訂《新界條例》放寬出售祖堂地限制，釋放新界祖堂地；將重建項目的「補地價標準化」延伸至新界土地的原址換地申請，目標是明年首季推出。

●放寬舊工廈重建地積比率及免收整幢改裝的地契豁免書費用，將一併延長至2024年10月。

●明年展開擴建香港仔避風塘的勘查及設計研究，以增加船隻停泊區。

【交通】

●兩地疫情受控並「通關」後，逐步實施「大橋港車北上不設配額計劃」，讓合資格香港私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省而毋須事先取得常規配額，稍後伸延至多一個陸路口岸。

●研究以香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。

●配合北部都會區擴容發展鐵路項目，包括連接洪水橋、厦村至深圳前海的港深西部鐵路；北環線向北伸延接入新皇崗口岸； 東鐵線伸延至深圳羅湖並設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設非過境鐵路服務的新鐵路站；將北環線由古洞站向東伸延；探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統。

【紓困】

●明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，合資格申請人將領取高額津貼。

●下一個立法年度修例落實取消「對沖」，全力推行「積金易」平台以減低強積金的管理成本，並落實為低收入僱員代供強積金。另進一步探討鼓勵市民將強積金一筆過資產，轉化成退休後定期可領取的年金。

●為便利長者在內地養老，研究把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他在大灣區內地城市符合資格的安老院，以及放寬長生津和高齡津貼須連續居港一年的申請規定。

●進一步延長「會議展覽業資助計劃」的有效期至明年底。

【就業】

●明年推出「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷僱員盡早康復並重投工作。

●把更多金融相關課程納入「持續進修基金」可獲發還款項課程，吸引更多人才投身金融業。

【體育】

●招標復修石澳石礦場，建造公眾水上運動中心，並為香港體育學院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計5年內啟用。

●推展約20公里由屯門至荃灣的單車徑，另啟德發展區全長13公里的行人及單車共融通道，將分階段於2023年起落成。

●繼續為退役運動員推出「退役運動員轉型計劃」。