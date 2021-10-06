葉劉淑儀對《施政報告》不予評分　鍾國斌認同重組政策局安排

議員葉劉淑儀對《施政報告》不想評分，指長遠而言港府要擴闊經濟機構，並指出香港發展圍繞維港，雖成為貿易金融中心，但高端金融服務業的發展不足以支持青年就業。

她指出中港邊界只是行政界線，應該借助大灣區發展。但質疑有否足夠資源支付發展，又指現時有條例阻礙發展，政府要克服20年內興建北部大都會，建議訂立有凌駕性的新條例聚焦發展北部。她表示「地值錢要發展得好」，指出庫房現時仍有過千億赤字，未來可能出現結構性赤字，政府需要考慮公私營合作，成立公司招攬私人商界資源，將新界北當作投資項目。

被問及公務員選拔聘任機制會否影響公務員士氣，葉劉指新挑戰要有新管理方法，估計新機制不是靠排隊升職而是依靠表現，舉例指保安局局長鄧炳強及政務司司長李家超表現好就升得快。政府改組方面，她指出運房局拆局立法會有共識，民政局職能改變後亦可以更聚焦民生問題，朝好的方向發展。

對於林鄭執政5年，葉劉指每朵烏雲都有銀光，現時無論在各方面都重新改造，脫離殖民地思維，2019年的事情讓國家重塑香港，相信未來會好。

議員容海恩認為《施政報告》在人才庫方面落墨不少，希望政府實施後可以多政策惠及青年、提供上流空間，同時希望關注青年、就職貧窮。她促禁區方面大力開通，又指北部不應該聚焦科技發展，反而應該吸納不同產業，指出各行業都需要在北區落腳，希望專員帶領北區發展及做好城市規劃。

有政黨指今次《施政報告》為長遠規劃提供參考，認為對香港未來十分重要，期望下一屆政府可全面落實這份《施政報告》。但議員鍾國斌提及《施政報告》雖有遠景、有願景，但現況是要盡快通關，若然無法通關，不知何時可起步落實措施。他表示認同重組政策局安排，特別是擴大創新及科技局為創新科技及工業局，可有利於推動「工業4.0」，將研究的新科技推出、落地。至於航運交通界議員易志明則期望，政府可成立航運管理局，如機場管理局般負責優化物流發展。