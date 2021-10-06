迷你倉大火死因研訊　助理區長指火場狀況特殊灌救特難

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（6日）繼續在死因裁判法庭進行。助理消防區長兼煙火特遣隊主管朱偉文繼續作供，指出是次火警的情況與普通火警有別，因此特別難撲滅，並指在現場使用正壓鼓風機對撲火有正面作用，因他觀察到火場內火燄直線向上噴，反映外來空氣的流動對火場影響不大。

朱偉文指在今次火災中，火的傳播方式與平常有異，空氣、火燄、煙霧在天花板以下1至2吋的鐵絲網之間流動，熱力則由2至3米高的金屬隔板傳導去其他儲物室。朱表示很少遇到這種情況，用水灌救相當困難。加上3樓迷你倉空間大，可說不是一個火場，而是有多個火場同時發生火警，每道走廊的情況可以很不同。另外，每個儲物室內有很多物品，由地下到天花板的物品可被燃燒，因此必須將儲物室門破開，才可以淋熄火源及為物品降溫，否則熱力會再次傳開。朱憶述自己在爆破過程中曾見到倉內有五花八門的物品，當中包括小量鋰電池。朱曾在火場內見過五顏六色的火燄，包括有近攝氏1000度才會出現的白火，而平時家居火災只有大約攝氏600度，火燄通常為橙色。

朱又講解自己當日救火時遇到的困難。他表示由於倉門上鎖，他需要將水透過天花板的鐵絲網流入儲存室內，但由於滅火喉有壓力，水柱可能會射進更遠的房間，需要更高技巧。加上滅火喉充水後有壓力會變硬，而迷你倉的通道狹窄，要將水喉轉彎射水進倉內有一定難度。同時消防員的保護衣會被水花沾濕，令裝備重量提升，並減低其隔熱效能。朱憶述自己最後一次入火場搜索張耀升時，衣物已濕了約7、8成，熱力對他有很大影響。他同意噴濕衣物可以令消防員短暫降溫，但認為其反效果及限制更大。