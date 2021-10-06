《版權修訂條例》或翻生　消息指本屆政府擬任內展開公眾諮詢

政府曾在2014年再次提出修訂《版權條例》，惟最終立法會因拉布而未能處理。

被稱為「網絡23條」的版權（修訂）條例草案料「翻生」！港府在新一份《施政報告》中提及，計劃重啟修訂《版權條例》工作，就更新版權制度以配合數碼環境展開公眾諮詢，目標是在下一屆立法會提交有關條例草案。據了解，新的條例草案將以《2014年版權(修訂)條例草案》為基礎，料今屆政府任期內進行公眾諮詢。

政府曾在2006年就修例進行公眾諮詢，並分別在2011年及2014年提交條例草案予立法會審議。據了解，局方認為當年在諮詢過程及法案委員會中均得到支持，惟因拉布而未能獲通過。由於在145規劃中，香港得到中央支持建設為區域知識產權貿易中心，故認為現時是適當時間再作修訂，與世界的相關法例接軌。

據悉，今次修例方向將以《2014年版權(修訂)條例草案》為基礎，戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等行為可獲豁免，並不會損害言論自由，料今屆政府任期內再次啟動公眾諮詢。雖然政府計劃在下一屆立法會提交條例草案，惟因未知諮詢時間需時多久，現未有確切立法時間表。

根據《2014年版權(修訂)條例草案》內容，網民二次創作有機會被視為侵權行為，並因而被起訴，當年有市民擔心政府會以此作為打壓異見的手段，令言論自由空間收窄，故引起社會關注及反對。