提升緊急服務效率　消防600萬建立無人飛行器系統

今日(6日)公布的新一份《施政報告》中提出，會善用科技進行智慧執法及提升緊急服務的效率，包括在搜救行動中利用無人駕駛飛機，以及使用網上平台提供資訊和教育市民使用自動心臟除顫器等。據政府消息人士透露，有鑑於過去1年的消防山嶺搜救召喚，及飛行服務隊直升機出勤次數，均有倍數式上升，因此當局會投放資源改善緊急救援服務，包括運用600萬港元提升消防處的無人飛行器系統，包括電腦分析軟件等。

資料顯示，去年消防收到山嶺搜救的召喚次數達到602宗，是2018年242宗的近2.5倍，而去年飛行服務隊參與山嶺搜救的直升機架次亦逹885次，是2018年435次的約2倍。相關意外的傷亡人數去年達到323人，是2018年129人的2.5倍，情況令人關注。

有見及此，局方已成立跨部門行動小組，以加強救援能力，消防處會使用嶄新設備和相應電腦分析軟件，包括操作和應用配備熱能探測器的大型無人駕駛飛機以提高在山野搜救行動的效率。另外，民眾安全服務處研究開發配備全球定位系統的流動應用程式，協助前線救援人員實時記錄和追蹤搜索路線。政府消息人士透露，相關成本約為30萬港元。

飛行服務隊亦會利用虛擬實境訓練系統，模擬香港多山的地形，並使用電腦模擬醫療訓練器模擬傷者情況，提升送院前緊急護理的處理能力。政府飛行服務隊(飛行服務隊)啟德分部將於2021年第4季全面投入服務，為市民提供全天候緊急服務。啟德分部位於市區，10分鐘飛行距離已可覆蓋大部分搜救熱點，有助提升緊急服務效率。