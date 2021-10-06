基層看施政報告　市民：「唔收貨」

香港社區組織協會連同基層市民一同觀看施政報告現場直播。市民關注土地房屋、醫療、退休、社會福利等議題，要求增建公屋、租管立法設起設租金、放寬租金津貼申請門檻等。但他們看畢施政報告後均表失望：「唔收貨」。

基層市民先在施政報告宣讀前高叫口號，並高舉訴求的紙張，要求政府加快公屋供應，取締籠屋及規範劏房，放寬綜援、租金津貼津的申請要求等。行政長官林鄭月娥宣讀施政報告後，眾人均呼「不收貨」。社區組織協會副主任施麗珊指政府偏向地區性的發展，街坊短期未必能夠受惠，針對基層的援助未有大幅調整。

吳先生認為，施政報告的新政策未能太令他受惠，100分中只給40分。已排公屋7年的他一家4口住在深水埗的150平方呎劏房，月租5800港元。從事冷氣安裝的吳先生在工作時受傷，7月失業至今。政府未有推出失業援助，令他們深陷水深火熱，而8萬港元失業貸款的門檻亦沒有放寬，令他只能借向親友及財務公司借貸度日。

吳先生又稱，雖然上樓漸見曙光，但不敢想像上樓的開支。他指早年工作時的儲蓄已耗盡，未必能夠應付上樓所需開支，包括基本裝修、電器等，可能只能住「清水樓」。他又希望政府放寛在職家庭津貼，以及書簿津貼申請條件，加大資助金額，提供課後托管服務，好讓太太能夠工作，增加家庭收入。

62歲的MayMay只給施政報告2分，認為報告未能幫助她。她稱施政報告並無在租金管制方案上明確加設起始租金。而即使大興土木，興建房屋，亦未能短期解決市民所需，擔心業主在管制立法前大幅加租，租戶要捱貴租，不受租管保障。她又指市民在疫情下已吊鹽水兩年，政府應幫助市民脫貧。