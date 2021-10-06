經民聯盼加強北部都會與前海合作　石禮謙指土地供應有方向感

對於《施政報告》提出未來的建屋計劃，經民聯議員石禮謙指《施政報告》對土地供應有一定方向感，包括《土地收回條例》將會收700公頃土地是「睇到做幾多，心境向市民負責」；興建90萬單位對房屋問題是好事。他又指長者院舍目前都有短期辦法解決，強調每一年都有長者「去咗墳墓都未上到安老院舍」，現時都有落實解決，重申《施政報告》可以接受及滿意。

身兼經民聯主席的工程界議員盧偉國指《施政報告》採納了該黨逾80項建議，期望政府加快建設做好長遠創科規劃，吸引國際知名先進企業落戶香港，善用知識產權及重點發展人工智能產業，與大灣區其他城市互補對接。

商界議員林健鋒認為政府要加強北部都會區與前海的港深合作。對於北部都會區大項目錢從何來，他建議具體預算要做好融資，可考慮分階段注資未來基金、成立公司營運、發債等。他強調市民期望的仍是盡快通關，《施政報告》有提及通關但並無具體做法，希望爭取及有好消息，以及制訂全面的疫後復甦藍圖。

金融服務界議員張華峰建議在前海設立辦事處，稱現時條件不清晰，希望開設兩地諮詢架構幫助本地金融業在內地創業，又指出交易所上市條例落後不合時宜，希望拆牆鬆綁、減少審批程序。

議員梁美芬指出該黨提出16條舊屋重建，特首提出荃灣、深水埗舊區重建是好消息。身兼新界鄉議局主席的議員劉業強支持《施政報告》內有關開發新界建議，祖堂地釋放土地發展可做到城鄉共融，收地標準金額相信可以將收地阻力變成助力。議員吳永嘉歡迎創新局改為創新科技及工業局，促新成立的文化局推動文化產業融入大灣區，以及將大灣區青年就業工作恒常化。