鄒幸彤涉煽惑集結　表證成立押後10.25續審

已議決解散的支聯會，其副主席鄒幸彤涉嫌呼籲市民參加今年未經批准的六四集會，因而被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。她否認控罪，案件今天（6日）在西九龍裁判法院續審。據控辯雙方承認之事實，鄒於今年5月29日在個人社交平台上發布題為「燭光無罪 堅守陣地」的貼文。同年6月4日《明報》刊登由鄒寫的「燭光承載良知重量 港人執著說出真相」文章，最終鄒於6月4日晚上被捕。裁判官陳慧敏裁定控罪表證成立後，把案件押後至本月25日續審，屆時鄒會作供自辯。

現年36歲的被告鄒幸彤，因另涉嫌違反《港區國安法》的案件，目前正被還押。她被控於2021年5月29日至6月4日期間，在香港非法煽惑他人，並在無合法辯解或合理權限下，明知而參與一個《公安條例》定義下的未經批准集結。本身是大律師的鄒，在本案並無聘請大律師作代表，選擇親自辯護。

控方今天傳召警司張永勤作供，表示在今年5月27日，他簽署和發出禁止公眾集會通知書，否決支聯會申辦紀念六四32周年之集會。鄒盤問張時指，警方在與支聯會商討時，只質疑支聯會提出的防疫安排，但沒有向支聯會提出出建議。張表示同意，但解釋警方不了解主辦單位的資源及能力，故會議僅集中於支聯會提出的防疫措施是否可行。

鄒又向張指，其實警方早有禁止六四集會的決定，而且今年警方批出的禁止通知書，無論在行文格式或關鍵理據方面，都與去年的通知書相若，質疑該通知書不過是一份「樣板文件」。張不同意鄒的說法，指警方文件上的用字，須由律政司就法律層面作專業批核。