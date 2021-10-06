多項在囚更生計劃　望強化青少年守法意識

「校蔭育苗‧並肩同行」安排青少年、校長及義工在花盆上繪畫及寫上文字，為在囚人士打氣。

施政報告中提到，保安局會制訂具針對性的更生計劃，包括推行「並肩同行計劃」，以強化青少年在囚人士的守法意識；籌備成立「青少年研習所」及推行「一切從歷史出發」教育課程等，在價值觀、德育和公民教育方面加強對青少年罪犯的培育，增進他們對《基本法》和《港區國安法》的認識；以及設立「正向實踐坊」，為釋後受監管的年輕更生人士提供心理輔導。

政府消息人士透露，現時青少年在囚人士學習憲法、基本法、國安法等內容的時間，約佔所有學習時間的20%。懲教署正以壁屋監獄作試點，推出「青少年研習所（Youth Lab）」，以培養青少年的親社會導向、重建社交能力及同理心、情緒管理、解難能力等，整個課程約需時3至5個月。

另外，懲教署亦會設立4間多用途家庭及更生服務中心，進行正向實踐坊，讓臨床心理學家向有需要的人進行心理輔導。署方自去年中旬起便在壁屋懲教所推行「一切從歷史出發」多元化教育活動，先後舉辦了歷史專題講座、虛擬實境歷史教學、歷史題材的電競活動及歷史文化工作坊等。

懲教署亦與警方舉行了一系列「並肩同行」計劃，希望向青少年在囚人士宣揚奉公守法的觀念，灌輸守法意識，計劃至今已舉行多項活動。曾進行的活動包括讓義工在農曆新年前夕，到壁屋懲教所教導青少年在囚人士製作寓意「一家團圓」的湯圓。另外，計劃亦曾安排青少年在囚人士透過以自己悉心栽種的盆栽及設計花盆，以顯示改過自新的決心。