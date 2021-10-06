涉冒TB強姦案　今結案陳詞預計周五退庭

無業男子涉嫌假扮女子強姦女同性戀者案，控辯雙方昨天（5日）已傳召完所有證人，今天（6日）控辯雙方續於高院作結案陳詞。控方指即使事主性觀念開放，也有權選擇是否與另一人性交，正如性工作者也可以是強姦案受害人。辯方則反指，事主之所以認為被告是男人，只是因為雙方沒有溝通清楚，令事主出現單方面誤會，責任不應只歸咎被告，冀陪審團彰顯公義，判被告無罪。

30歲被告曾子豪，被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。

控方指，有別於其他強行性交案件，本案中事主X 起初只是享受性愛，不會刻意記錄過程，因此若事主未能巨細無遺講述細節也不足為奇。控方續指X作供時從不迴避，是個誠實可靠的證人。反之，被告的證言則穿鑿附會，並不可信。控方指被告是明知X的性傾向，卻在訊息中或見面之時，刻意以各種手法誤導X，包括不否認「姐姐」的稱呼，令X以為他是女人，從而與他親熱及性交。

辯方甫開始陳詞便稱，有媒體在報道是次案件中，作出了不必要的評論，希望陪審團不要受該些報道影響，強調是次並非道德審判。辯方指出，男性使用女同志交友程式並非不尋常，形容「可以話佢（被告）衰仔、貪玩，但不等同刑事意圖」。事實上被告從沒正面說過自己是女性，他在交友程式中以真實頭像示人，見面當日亦無化妝掩飾身份。辯方認為，若被告有心強姦，大可以在雙方玩性虐待時下手，毋須等到最後才施暴。

法官明天（7日）會開始引導陪審團，預料周五（8日）會退庭商議裁決。