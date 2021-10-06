西九文化區虧8.87億　報告指場地關閉百天演出需取消

西九文化區管理局2020/21周年報告披露，年度虧損8.87億港元，較上年度同期虧損加劇，又是連續第3個年度虧損。由於疫情肆虐，導致表演藝術場地在相關時間關閉過百天，420個演出和節目需延遲、取消，影響1.4萬張門票。

西九文化區管理局向立法會遞交周年報告，截至今年3月31日止，管理局年度虧損有8.87億港元，較2020年同期虧損5.9億港元，高出2.96億港元。其中員工成本佔最大開支，薪金連約滿酬金等為2.67億港元。現時行政總裁與署理行政總裁等10位高級行政人員，年薪合共達到3187萬港元，另外，地租與差餉由上年度85萬港元開支，急升至本年度的8610萬港元。

雖然年報指管理局透過表演節目收益、對外出租場地的票務營運、銷售商品等來賺取收益，在本年度又獲政府補貼192萬港元，總收益為1.91億元，惟未能止蝕。持有公眾娛樂場所牌照的西九表演藝術場地，因應《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)，必須在報告年度內共關閉174天，以及受制入場人數上限。在過去戲曲中心和自由空間的420個演出和節目，以及382個定期活動，必須重新安排或取消。因疫情而引致的節目延期、取消或改期，管理局需要重新處理超過14,000張門票。