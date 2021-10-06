施政報告沒有通關時間表　姚思榮指旅遊業界看不到復甦前景

《施政報告》中提到的北部都會城和創科方面規劃比較長遠，旅遊業界議員姚思榮指報告在通關和防疫上卻沒有具體時間表，而旅遊業最關心就是何時通關。另外，雖然政府對旅遊業曾提供兩次支援，但業界看不到未來半年來如何復甦，而政府卻沒有提出支援方案，而跨境物流業亦大受影響，姚希望政府能再推出保就業計劃。

他又指業界歡迎政府考慮設立文化局，業界會繼續為政府提供資料，希望文化局能在下一屆政府內成立。他指因為文化和體育需要傳承，但花費不少，所以有必要產業化，而文化推動上亦與旅遊業息息相關。

金融界議員陳振英指施政報告中的政策局改組上其實在社會上已經討論多年，希望政府能盡快推出時間表。在金融發展上，他對人民幣資金雙向流通特別歡迎，亦支持港交所與廣東省碳排放合作，但他強調無論政府有何發展大計，現時的首要任務仍然是防疫和通關。

保險界議員陳健波認為現時的政策是香港由亂變治的證明，希望能融入國家大局及提供居住空間。商界議員廖長江亦認同過去20年香港發展一直停頓，民生議題積累，而報告為香港在新的情況下勾畫未來，為未來20至30年發展訂立發展大局，以及嘗試為過去20年的失落追回進度，特別是創科和文化方面。廖指香港最大問題是房屋和土地問題，而土地問題包括民生和經濟議題，需要多方面平衡，他認為只要能解決土地問題，房屋問題都能解決，希望政府有政治勇氣去推動政策。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓促政府提升土地共享計劃，以及增加過渡性房屋單位。在綠化帶改劃上，謝認為政府應提高土地發展至10%，又應加快釋放祖堂地的進度。謝又擔心即使政府提供更多創科用土地，但在人才方面卻未有具體方案，例如大學應如何增加學位。他又指政府應增加配套以吸引頂尖科技人才，擔心對比內地的資助，香港的競爭力不足。

另外，謝又批評本港交通建設落後，除了鐵路外，政府亦應發展其他交通工具以及道路。他又關注未來鐵路的發展量多，若只靠一間公司可能會出現延誤。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國表示，對於成立文化體育旅遊局，業界已經有充分的共識，希望政府能盡快落實。他認為政府應該透過教育體系，加強學生對中華文化的認識，才能加深中港兩地文化交流。他又希望政府能為文化活動提供稅務寬免，而外來藝術團體的簽證能夠簡化。