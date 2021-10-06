男子辱五星旗罪成被收押　法官稱監禁是唯一合適判刑

男技術員被指於前年9月1日爬高拆除東涌游泳池的五星旗，以及試圖焚燒路障，他否認侮辱國旗、刑事毀等4罪，案件經審訊後，區院法官郭啟安今天（6日）裁定他4項控罪全部成立。辯方曾要求為被告索取勞教中心報告，但法官指監禁是唯一合適的判刑，拒絕辯方要求，下令把被告還押至10月20日再訊。

24歲被告黃卓禮被控刑事毀壞、侮辱國旗、企圖縱火及縱火共4罪，指他於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭；連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗；在東涌游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物；用火損毀水馬。

法官裁決指，案發經過全程被閉路電視拍下，控方指被告就是片段中拆除五星旗及焚燒路障的金髮男子。被告被捕後曾向警方作招認，承認曾與他人將五星旗拆下，其後又承認是片段中被拍下的金髮男子，但辯方反對將相關招認口供及錄影會面呈堂，指當時受警方威嚇下作招認。辯方又傳召精神科醫生，指被告當時有專注力不足的問題，影響判斷力。

法官指，被告在錄影會面中神態自若和思路敏捷，不似在被威嚇下編造故事，故接納將會面記錄呈堂。另外，法官看過事發片段，以及考慮被告錄影會面，認為被告就是片段中拆除五星旗及其後焚燒路障的金髮男子。法官又接納控方專家的說法，對被告於案發時有專注力不足問題有保留，裁定被告當時確有犯案意圖。