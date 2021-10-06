迷你倉大火死因研訊　時景恒稱有指示下屬立即報警

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉四級大火，導致高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人之死因研訊今天（6日）下午繼續，開辦時昌迷你倉的負責人時景恒被傳召作供。他表示在接獲淘大倉發生火警的消息後，曾指示下屬立刻報警。對於下屬有所延誤，他至今仍然怪責對方。

時景恒表示，他由2001年起經營迷你倉生意，2004年開始陸續租用淘大工業村不同樓層及單位。公司曾聘請澳洲公司Steel Storage的顧問及購買該公司的間隔物料，後來為減省成本，便叫早前已作供的工程公司老闆王岱跟足該公司的做法，並改從內地購入間隔原材料。他強調消防處、屋宇處及地政處都有巡查過淘大迷你倉，有問題的地方已經改善，確保附合法例要求。

起火當日（2016年6月21日），時從公司管理層通訊群組得知「淘大火燭」，他立即致電下屬黃家晉，黃表示自己準備救火，時指「我驚佢唔得，我話『搞唔掂即刻報警』」，然後再打給發訊息的呂國榮，叫呂立即報警。時表示曾經與呂爭執，因他感覺呂「想睇吓搞唔搞得掂」才決定是否報警，時在庭上指「如果佢早啲報警，好多人嘅命運都唔同，到今時今日我都責怪佢（呂）」。時表示有考慮過自行報警，但最終沒有做到，他解釋「個人比較亂、未試過火燭⋯⋯我未試過打三條九，所以第一次有啲⋯⋯」。時在起火當日亦沒有到過火警現場，因他害怕被會傳媒及街坊包圍，追問賠償事宜。