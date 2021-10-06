向12歲女生展示露械片　廚師認遊蕩還押候懲

一名廚師被指於今年6月，在升降機內與一名穿旗袍校服的12歲女童獨處時，突然向對方展示一段他自拍陰莖的影片，嚇得女童即時逃離升降機。該廚師在警誡下招認，因看見女童的打扮而一時性興奮，才想向對方展示自己下體的片段。事後他被控一項遊蕩導致他人擔心罪，今天（6日）在觀塘裁判法院再提訊時承認控罪。裁判官把案件押後至10月20日判刑，為被告索取感化、社會服務令、心理專家及精神科醫生報告。被告在候懲期間須還押監房。

44歲被告陳世龍，報稱任職廚師。他被控於2021年6月22日，在鯉魚門廣場3號升降機內遊蕩，導致女童X合理地擔心本身的安全。

案情顯示，被告與X互不認識。當日早上10時許，X放學後打算回家。她在鯉魚門廣場3樓乘搭升降機時，被告尾隨入內。起初升降機尚有其他途人，但後來其他人陸續離開，只剩被告和X在升降機內。此時被告突然靠近X身旁，將手機舉高至心口，故意讓X看見手機屏幕。X發現手機正播放一段拍攝陰莖的影片，片長約10秒，因此被嚇得即時按掣，從5樓逃離升降機。

警方當日接獲報案，警員在觀塘區巡邏時，發現被告的外貌與升降機內閉路電視拍攝到的疑犯脗合，遂上前截查。被告在警誡下，招認因忍不住性慾，「先喺部電梯入面畀我下體嘅片個學生妹睇，諗住嚇吓佢滿足吓自己」。被告在警署內再招認「見到個學生妹着旗袍，我就有性興奮」，但同時表示知錯，知道自己的行為傷害了X。