環保署將接管3000垃圾站作綜合廢物管理　未來收集回收一條龍

隨着政府確認目標在2023年年中起實施垃圾徵費，政府今(6日)公布在《施政報告》中指，環境保護署將從食物環境衞生署，接手管理全港3,000個垃圾站，並改造為「綜合廢物管理設施」，把家居垃圾的收集、回收、運送、處理一條龍結合，又已選定10個地點在未來增設稱為「綠在區區」的回收便利點。

《施政報告》中提出，立法會於今年8月通過都市固體廢物收費的條例，政府正籌備相關工作，為配合上游的回收物收集工作，政府會進一步推動建設下游的轉廢為能、轉廢為材設施，逐步擺脫對堆填區的依賴，並加強對社區資源回收的支援，為此政府指環保署將在日後管理垃圾收集站和家居垃圾收集服務。

消息指，環保署將接手管理全港3,000個垃圾站，改造為「綜合廢物管理設施」，負責回收、收集家居垃圾，加大成本效益。政府會再就日後的人手編配、公共服務合約、時間表進行討論，強調會盡快展開交接工作。

另外，政府亦打算增加社區回收網絡的回收點。消息指，未來將會增加10個「綠在區區」的回收便利點，現選址在元朗、西貢、屯門、荃灣、油尖旺、中西、灣仔、北區、南區、大埔區，並將增設130個職位，目標是每月共接收200至400公噸回收物。早前截至2021年6月底，22所「回收便利點」在1年共收集4,500公噸回收物。