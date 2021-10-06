THE電腦科學及工程科技學科排名　港遜新加坡及內地大學

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2022年電腦科學及工程科技的最新學科排名。若以亞洲地區域分，新加坡的大學表現最佳，新加坡國立大學在電腦科學及工程科技科分別排名第8及第10位，為亞洲大學之首，而新加坡的南洋理工大學在兩科亦排名第15位。本港大學方面，香港科技大學的排名最高，兩個學科分別排行第26及第28位，不過仍輸給新加坡及內地的大學。

是次THE排行，電腦科學科有來自75個國家及地區共891所大學參與排名，而工程科技科則有來自85個國家及地區共1,188所大學參與。在電腦科方面，英國牛津大學、美國史丹福大學及麻省理工學院佔據三甲，排名與去年相同。

新加坡國立大學是眾多亞洲大學當中排名最高，此科排名第8位，內地的清華大學排第12位，其次是新加坡的南洋理工大學，亦排名第15位，北京大學排行第17位。本港大學方面，香港科技大學在此科排第26位，隨後是香港中文大學，排行第39位，但仍被上海交通大學超越，而香港大學則排名第41位，被浙江大學超越。

在工程科技科方面，首3位全由美國大學包辦，排行首名是哈佛大學及史丹福大學，而加州大學（柏克萊分校）則由去年的第5位上升至第3位。新加坡國立大學仍是亞洲大學中表現最佳，在此科排行第10位，北京大學則排名第12位。

港科大被清華、南洋理工超越，排名第28位，並較去年下跌了2位，而港大排第42位、理工大學更由去年的75位躍升了24位至第51位；城市大學排行60位、中文大學排行第69位。