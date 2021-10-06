「清零策略」惹爭議　歐洲商會會員考慮從香港遷出員工

外國傳媒報道，香港的歐洲商務協會表示，歐洲公司正在討論從香港移出員工另尋安置，因為香港致力實施新冠疫情的「清零策略」，這項做法除了中國內地以外，幾乎所有地方都已放棄。

香港歐洲商會主席Frederik Gollob周三(6日)表示，香港嚴格的檢疫措施導致許多企業考慮將至少部分業務重組到例如新加坡等地，「可以想像，在歐洲和香港的大多數董事會中，這是一個討論的話題，看看限制措施，這件事是避不開的。」

特首林鄭月娥之前指出，香港與中國內地的關係比香港的國際業務及全球旅遊連結更重要；而後者是鞏固了香港作為亞洲金融中心地位的重要因素。雖然林鄭月娥在《施政報告》中簡要提到了外國商界對跨境旅行的擔憂，但她幾乎未提出任何解決方案。

回看香港歐洲商會今年8月發布了史無前例的公開信警告，指新冠疫情的控制威脅到香港作為全球金融中心的地位。香港美國商會今年早些時候發布的一項調查發現，超過40%的會員公司表示，他們可能離開香港。Gollob說：「我們沒有看到大量公司從香港流出，但我們確實看到了重新架構分工、部門，或者在某些情況下，將整個公司重組到亞洲其他地方的趨勢。」

不過，Gollob表示，對在香港的歐盟企業來說，能夠前往中國內地這個歐盟的主要貿易夥伴也同樣重要。他說：「我們期待看到迅速開放邊境的措施。」