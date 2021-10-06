稱有別傳統維港都會區　凌嘉勤：北部都會區定位創科保育

新一份施政報告提出新界北部都會區發展策略，港深合作策略規劃顧問凌嘉勤今日（6日）表示，北部都會區是一個全面的城市空間，並非只有新市鎮，有別於傳統的維港都會區，北部都會區將定位於創科和保育上。他強調現時施政報告提出的只是一個方向、策略，並非藍圖，希望社會大眾支持，政府會積極與深圳溝通，建設雙城三圈空間。

對於施政報告中提到政府會收回私人土地以作保育用途，而收地的價錢又如何？凌稱現階段未能估算收地需用金額，但強調政府過往的財政紀錄健康。他指政府收回土地後會作保育和科技發展用途，當中鄉郊土地有助連接現有的科技設施和生態濕地，約有70公頃的土地，而其餘的土地都會用作保育。他承認收回一些魚塘可能會對生態造成影響，但認為整體來看生態保育上有所提升。

另外，社會上亦有不少聲音關注沙嶺殯葬城會否影響新界北發展，凌承認政府需要顧及深圳的感受，但亦要考慮到香港的墓地需要，故不能改變沙嶺的用途，但仍能美化環境。

被問到政府估算以20年時間打造北部都會區，是否過分樂觀？凌指政府有考慮到不同的阻力，例如環保團體反對，以及發展商不配合收地等，但重申北部都會區並非一張白紙，現時已有不少項目已經完成或是正在進行中，希望政策能有統合的作用。他又指若市民齊心協力，20年內建設北部都會區亦非不可能。

北部都會區有6個組要發展元素，包括城鄉共融、積極保育、發展優質戶外生態康樂、改善經濟用地規劃、擴大發展容量，以及改善整體跨境交通的效率、容量和舒適度，而北部都會區亦會和深圳組成雙城三圈空間，分別是深圳灣灣優質發展圈、港深緊密互動圈，以及大鵬灣╱印州塘生態康樂旅遊圈。