政Whats噏：曾國衞成立內部小組檢視選舉　確保高效及人性化安排

有議員今日(6日)約見政制及內地事務局局長曾國衞，批評選舉管理委員會仍處於石器時代，「踢一踢郁一郁」，期望日後可選用富行政經驗人員。議員引述曾國衞指，局方已成立內部小組檢視選舉安排，希望達致高效及人性化嘅選舉。

議員葛珮帆指選管會並無善用科技解決問題，期望日後可以物色與時並進、有創新思維嘅人選擔任選管會主席。葛又提及選委會選舉有使用電子派票，但安排唔順暢，坦言對即將舉行嘅立法會選舉感到擔憂。佢話點票時間愈來愈長，建議當有界別產生結果就可率先公布。葛又指好多市民投票後要上班，認為局方不應延遲投票時間，應早開始、早結束，曾國衞就表示會再三研究，暫時未有定案。議員柯創盛就話曾國衞反應正面、回應清晰，樂意聽取意見，希望曾可確保將來嘅選舉唔會出現亂象。

立法會政制事務委員會主席周浩鼎，就指選委會選舉點票程序繁複、點票職員培訓不足，唔熟悉程序而令「好多嘢卡住」，大幅延誤程序。周質疑是否應繼續由法官擔任選管會主席，建議由具豐富行政經驗人員負責處理大型選舉。周促請局方喺日後嘅選舉增加人性化安排，例如向在場等候結果人士提供飲用水。若然票站出問題，可用廣播方式及早通知公眾，又或者在地圖上標示出問題嘅票站。