北部都會區鐵路走線圖曝光　新皇崗口岸附近再添設小型口岸

政府今日(6日)公布計劃將新界北發展成「北部都會區」，區內將興建多條新鐵路線及新鐵路站將接駁，而且相關鐵路線的走線亦曝光。其中，港深西部鐵路於本港境內將設3個車站，並於流浮山一帶伸延往深圳。北環綫的兩條延伸支線則分別設4個及9個車站。另外，深港兩地亦計劃於新皇崗口岸東側再增設一個小型口岸。

政府發表的《北部都會發展策略報告書》，交代了多條新界北部的新鐵路線走線及車站選址。其中，港深西部鐵路由洪水橋站出發，途經厦村站和流浮山站，並於深圳灣大橋東側伸延往深圳方向。文件指該過境鐵路線的口岸擬設於深圳前海，並實施一地兩檢。

至於尖鼻咀至白泥的自動捷運系統，將設6個車站，包括下白泥、上白泥、流浮山及尖鼻咀。該系統會分別與港深西部鐵路，以及洪水橋╱厦村新發展區的環保運輸系統連接。文件指，流浮山將被打造成另一個「數碼港」。

北環綫方面，向北伸延過境的支線將設有4個車站，分別是新田站、洲頭站、港深創科園站及位於深圳新皇崗口岸的皇崗站。該支線會於新皇崗口岸採取一地兩檢通關。另外，新皇崗口岸東側將增設一個「福鄰小口岸」，該口岸會有橋樑跨越深圳河連接本港的港深創科園，並採取一地兩檢模式通關；而港深創科園亦會興建連接路接駁至古洞北新發展區。

至於北環綫向東伸延的另一條支線則設有9個車站，分別是古洞站、羅湖南站、文錦渡站、老鼠嶺站、香園圍站、打鼓嶺站、坪輋站、皇后山站及安樂村站，而安樂村站則擬設無緙行人系統連接東鐵綫粉嶺站。