鄧炳強稱積極推進20項保安新措施　維護國安及加強青年守法意識

政府昨日(6日)發表最新一份《施政報告》，保安局局長鄧炳強今早(7日)在網誌重點介紹項主要措施，並重申全力支持，會帶領轄下各紀律部隊積極推進及落實相關措施。他指出，報告中與保安局相關的新措施約20項，重點主要措施包括維護國家安全、提升口岸通關能力和提供通關便利、吸引優才和促進大灣區內人才流動、提升消防安全和加強青年人的守法意識。

他指出，在維護國家安全，會繼續打擊本土恐怖主義，警方會加強情報搜集，對散播仇恨、鼓吹暴力，以及煽動和鼓勵恐怖主義的行為採取果斷執法行動，亦會從培訓、演習等多方面加強反恐準備及應對能力，以及繼續完善法律框架和加強公眾教育與宣傳。

另外，他稱正積極推展《基本法》第23條立法，包括參考過往的研究和資料、《港區國安法》的實施經驗及相關法庭裁決，以及國家及其他司法管轄區的相關法律及實踐經驗，並考慮香港近年實際情況，制訂有效和務實的方案和條文，並擬備適切的宣傳計劃，正爭取時間盡快推展有關工作，以期在下屆立法會會期展開有關諮詢及立法工作。

政府亦會就訂立網絡安全法例進行準備工作，會諮詢相關業界，並就立法建議進行公眾諮詢。政府正積極推進一系列提升口岸通關能力和通關便利化的措施，包括與深圳市政府展開共同推展皇崗口岸重建工作及討論「合作查驗、一次放行」原則下可行的清關模式。

此外，為加強青年人的守法意識，鄧指保安局轄下6個紀律部隊及2支輔助部隊將加強青年發展工作，並成立青少年制服團隊或拓展這方面的工作，以培育年輕人正向思維、守法意識，以及紀律和團隊精神，及協助他們認識國家，加強國民身份認同。