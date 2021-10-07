海關採取4大策略　打擊海上走私

海關一直致力打擊海上走私，並循4大主要策略，包括加強與內地執法機構情報交流和合作、不時調整策略，搶奪主動權、源頭堵截、及引用《有組織及嚴重罪行條例》，追查走私集團幕後主腦的犯罪得益，以及充公其資產。

加強與內地執法機構情報交流和合作方面，海關指，跨境走私涉及兩地不同物流環節，海關會加強與內地執法部門交流和合作，適時採取具針對性的聯合行動，切斷整條走私物流鏈。

不時調整策略，搶奪主動權方面，海關稱，過去兩年，走私手法層出不窮，組織嚴密，例如不法分子布置大量反監視車輛，再輔以無人機在空中監視。執法人員要有創新思維，不時調整打擊策略，與走私分子鬥智鬥力，提升打擊成效。

源頭堵截方面，海關表示，除了海上執法外，海關會從上游堵截走私活動，重點打擊陸上用作儲存走私貨物的倉庫，目標希望增加走私集團的經濟損失。

另外，海關亦會引用《有組織及嚴重罪行條例》，追查走私集團幕後主腦的犯罪得益，以及充公其資產，打擊犯罪集團的資金來源。

海關指，海上執法存在一定危險性，包括天氣丶環境因素等，但作為紀律部隊，執法是海關的職責，無論遇到甚麼困難，都不會退縮！