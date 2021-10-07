如何支援旅遊業　政府稱防疫基金仍有資源協助受創行業

現時通關無期，勞工界議員潘兆平指《施政報告》只為復甦旅遊業做準備，但未有進一步措施協助仍存於困境的旅遊業，關注政府會否仍有更多措施協助僱員，如可否延長或增加早前設立的短期及臨時職位。

特首林鄭月娥表示政府持續檢視在疫情間受重創、短期內難以恢復的行業情況，有能力必會繼續提供協助。她以會展業為例，在《施政報告》中已提到會延長及優化資助計劃，旅遊業方面則會再由商務及經濟發展局留意，重申防疫抗疫基金中應仍有資源協助受創行業。

林鄭又指，在防疫抗疫期間，政府共開設了6萬個臨時職位，如有空間再開設職位，或會從其他範疇着手。

進出口界議員黃定光指香港與內地通關是重中之重，質疑港府何時可以提供通關時間表。特首林鄭月娥直言「時間表冇得講」，但相信是較長的過程。

林鄭指政務司司長李家超早前曾到深圳與內地討論條件通關，但要視乎中央如何看待防疫工作及風險，舉例指澳門出現一、兩個本地個案就立即煞停兩地通關。她指李家超會梳理如何回應內地看法，希望盡快開展第二次對接會，但她不可以代表中央說話，相信通關是比較長的過程，認為到時會有序通關，不能全部口岸立即開放。

黃定光指不少港人與內地有業務往來，希望知道通關配額如何決定。林鄭坦言「答唔到」，要與中央磋商並會爭取滿足最有需要人士的配額，唯一確定的是有需要人士並不包括前往內地旅遊的人士。

另一議員陳克勤指早前政務司司長與內地就通關問題進行討論，詢問政府有關抗疫要求為何，如疫苗注射率，全民安裝健康碼等。又問到司長就有關要求的工作研究需時多久，何時會與內地部門展開第二次討論。

林鄭指，施政報告最後一章提到首要工作是穩控疫情，若通關無望，所有建議都無用。她強調自己立場明確，為達致通關，必須滿足內地部門提出的所有要求，程序有問題就改善；通關後有風險就暫停，但坦言不知何時展開第二次會議，要待內地看了報告意見再考慮，強調涉及通關工作，政府都會優先處理。

至於鐵路加站方面，她表示，東鐵有不少人流，很多新增人口，未來會重新改善大學站，襯大學擴建科研工作，一併改善大學站泊車等問題。