未能通關　議員指施政報告雖有遠景　中產及專業人士遙不可及

在今早的行政長官答問會中，有議員指《施政報告》雖然有遠景，但卻予人遙不可及的感覺，希望特首可接地氣，繼續關懷不同階層市民，特別是中產中的專業人士及資深行政。

議員容海恩指在疫情間未能通關，營商人士面對困難，《施政報告》雖然有遠景，但卻予人遙不可及的感覺，未有時間表及財玫細節，她關注政府如何在短中期協助中產人士。

特首林鄭月娥表示在《施政報告》中，為專業人士開拓了更多專業服務空間，香港鄰近大灣區及已擴區的前海，其中前海打造深港服務業合作區，深圳方面一向認為需要依靠香港服務內地再面向世界，故前海、深圳以至大灣區城市需要更多的專業服務，對專業人士及資深行政人員是一大喜訊。現時需要更多國家政策，讓專業人士打入大灣發展業務，包括律師、會計師及建築行業。但在疫情下，大前提亦需要通關，才可到大灣區發展。

被問及可否落區了解民意，林鄭表示這是所有特區官員應該要做的工作，又指她與運輸及房屋局局長陳帆過去數年一有機會就探訪劏房戶，予官員有切身感受，並有動力作政策改善。