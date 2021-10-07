男同志申覆核求處理配偶後事　與政府達共識撤案

曾就同性配偶繼承居屋業權權利申請司法覆核的男同志吳翰林，於去年12月自殺身亡。與他在英國結婚的配偶於他去世後3個月提出司法覆核，質疑《死因裁判官條例》、《生死登記條例》及《公眾衞生及市政條例》等有關配偶的定義，要求讓他以配偶身份處理吳的後事。案件今天（7日）於高院原訟庭提訊，法官表示申請人已與政府達成共識，申請人不會繼續訴訟，法官亦正式頒令撒銷案件，不就訟費作任何頒令。

本案申請人為死者吳翰林的配偶李亦豪，答辯人是律政司司長及衞生署署長。申請人今天並無到庭，據主審法官周家明於庭上稱，法庭於今年3月以書面批准申請人的司法覆核許可申請，並將開庭處理訴訟。不過與訟雙方其後向法庭發信稱已達成共識，申請人不會繼續本案並撒銷訴訟，法官最終頒令案件撒銷。

法官又在庭上引述雙方共識，指答辯人承認以下各點，包括：在安排預約殮房認屍時，警方政策並不會區分異性和同性配偶。警方調查每宗死亡個案時，只會根據案情決定誰是最合適的辨認遺體人士；法醫科政策並不會拒絕一個人作為其同性配偶的辨認遺體者，或拒絕予以相關的服務或權利；《死因裁判官條例》附件二第一條提及的「配偶」一詞無分同性或異性配偶；死因裁判法庭沒有政策否定同性配偶的權利，或對同性配偶作差別對待；有關公墓和火葬（包括撒灰）服務的安排，食物環境衞生署現行政策不會拒絕同性配偶的權利；食環署沒有政策或內部指引，以任何形式阻止或限制為同性配偶提供身後事安排服務；入境事務處沒有政策以性傾向爲由，拒絕任何人為其同性配偶申請死亡證的副本。