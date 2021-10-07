恐政府忽視物流業　議員促運輸局易名運輸及物流局

政府昨日在《施政報告》內提出分拆運輸及房屋局的建議。航運交通界議員易志明今日(7日)在立法會上指《施政報告》內提及物流的篇幅十分少，香港商品貿易總值上升需要物流業支援，促新的運輸局改名為運輸及物流發展局以示重視。

特首林鄭月娥指昨日的改組方案是拋磚引玉，曾在政府內部建議將其改名為運輸物流局，稱香港空運十分重要，期望與珠海的機場合作，讓空運物流業升格。她又稱香港海運都十分重要，葵青港口因未有替代位置而不能搬遷，反而香港應該接更多貨物，由葵青港口散去世界各地。

對於易志明擔心《施政報告》內沒有提及洪水橋附近發展物流業。林鄭指其實物流業屬於現代服務業，兩者並不排斥，並希望與前海對應、發展深港現代服務業，並指出近年對物流業抱有很大期望，希望做得更好。

另一議員吳永嘉認為《施政報告》建議創新及科技局改為創新科技及工業局，着墨工業化，凸顯工業重要性，詢問政府在工業來港、回流甚至在大灣區發展有何規劃。

林鄭指近日收到有關工業發展的報告，內容詳列工業前景，指大部分提到工業已死或者式微， 林鄭指，事實上本港9成活動與生產有關，只是製造業搬去其他地方，認為現階段自己只是「畀個名佢」，自己對工業有看法，希望能夠與業界多交流。

她又提到工業不應該是一般工業，應該多做原創性生產，需要地方可考慮大灣區。她又指先進生產未必需要大廠房，如位於將軍澳的先進製造業大樓已經完成，未來希望有第2棟。另外大灣區也可發展醫藥、醫療儀器等，公開招標，讓先進製造業落戶香港等。當然教育也相當重要，未來希望推出更多中學生應用學科。