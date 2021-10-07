下周四重陽節料現掃墓人潮　華永會籲孝子賢孫避開高峰期

下周四(14日)是重陽節，不少孝子賢孫會上山向先人致祭，以盡孝心。華人永遠墳場管理委員會今日(7日)公布，為方便掃墓人士，轄下柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場、香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場4個墳場，將根據節日運作安排實施特別服務及交通措施。

華永會建議市民避免在重陽節當日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後前往拜祭，減少疫情傳播風險，市民進入墳場時亦需戴上口罩，盡量縮短逗留時間，亦要盡量避免聚餐，保持環境清潔，以及妥善處理垃圾和積水。

柴灣華人永遠墳場，及將軍澳華人永遠墳場的靈灰閣將延長開放時間至11月7日，前者在周一至周五期間，會由早上9時開放至下午4時30分；後者則由早上8時半開放至下午4時30分。2個墳場在周六、日及公眾假期，均會由上午7時30分開放至下午5時30分；10月14日重陽節當日，則提早至7時開門，至下午6時30分關閉。

香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場則會延長開放時間至本月24日，周一至周五由早上9時開放至下午4時30分；周六、日及公眾假期，由早上7時30分至下午5時30分；而重陽節當日會提早至7時開門，延至下午6時30分才關閉。