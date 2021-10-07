相思灣村土地亂象多多　村民將開大會聲討

西貢相思灣村土地亂象存在多年，令村民忍無可忍！東方傳媒機構（下稱「東方」）去年獨家踢爆該村內違建道路及僭建碼頭事件，事實上，該村違規問題積存已久，令一眾村民十分不滿，包括由村霸黃子洋在村內經營的水上活動店肆意經營，假日吸引遊人到訪，大量車輛造成交通阻塞及違泊問題，有人更利用空地作停車場大收買路錢；上址多間村屋亦一直丟空，當中包括神秘丁屋亦一直未獲批滿意紙，惹來套丁疑雲，種種亂象已令村民「谷爆」，外籍居民及非原居民代表將在下周日（10日）在村公所外召開聲討大會徹底反擊，而涉事水上活動店亦於今日（7日）拆除帳篷疑似「收檔」，居民「大戰」將一觸即發。

相思灣村水上活動店經營帶來的負面影響終令村內外籍居民不再忍氣吞聲，有村民代表透露，一批外籍居民將於本月10日，齊集該村村公所外，召開一個大型聲討大會，並會商討對策，正面反擊無日無之的水上活動店漠視居民權益及嚴重破壞生態環境的自私行為。該消息一傳出，原本今午仍在營業的水上活動店，下午約2時已拆除帳篷收檔，似有避風頭之嫌。

然而，有外籍居民代表早已收集海量意見，並列舉水上活動店的多宗罪，當中最過分的是引來大量違泊車輛，佔據單向的曉波徑，多次阻塞通道，令消防車、救護車及警車等緊急車輛未能通過，阻礙救援，亦令垃圾車難以到達垃圾站，未能清理垃圾衍生環境衞生問題。不但違例泊車，有村霸更將政府道路視作私人停車場，有人代客泊車，有人更收取水上活動店訪客泊車費。而不停增加的外來車輛亦常與居民車輛產生衝突，有居民的私家車被人惡意破壞及劃花，令居民十分憤怒。

村民亦反映，相思灣村及小坑口不斷擴張的出租艇隻生意過去12個月，由最初僅25隻，激增至超過550隻，尚有已額外訂購的120隻艇將送抵，預期會有更多遊客到來，加上若未來開關後本地客加上內地客夾擊，破壞寧靜的鄉郊環境之餘，亦會對生態、治安及衞生等多方面造成不可挽救的負面影響。

此外，該村內的神秘丁屋被東網踢爆未獲批小型屋宇完工證（俗稱滿意紙），卻曾出租及放售，更一度叫價1,400萬元以上。而經多項資料顯示，該屋的業主黃子洋，在建屋前以低價買地，後來向財務公司借貸建屋，該公司董事竟是賣地給黃的前地主，而涉及該屋的轇轕不少人物更是環環相扣，令人質疑當中存在「變種套丁」，黃只屬掛名業主，實際業主另有他人。