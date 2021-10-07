迷你倉大火死因研訊　時景恒無親自報警因「信心唔大」

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（7日）繼續進行。開辦時昌迷你倉的負責人時景恒繼續作供，指自己對報警求助的信心不大，又強調火警「唔喺我錯」。

就報警事宜，時景恒今天再次確認，自己在起火當日（2016年6月21日）曾指示下屬報警，並與助理物業經理呂國榮爭執，因呂曾表示想視察現場環境後才決定要不要報警，時表示「我好㷫，我話『你即刻報警啦，仲睇咩唧』」，時又指「我知佢（呂）性格比較『笠』」。不過時亦沒有自行報警，因為「我喺加拿大打911呢，係好耐好耐先通，對呢樣嘢（報警）信心唔大」。並表示自己在火災前曾花費大量金錢籌備上市，聘請測量師等專業人士為公司提供意見，不合規格的地方已作出改善，明言「就算火燭我唔驚，火燭喺不幸，但唔喺我錯」。

昨天有證供提到，時景恒指示裝修公司老闆王岱參考澳洲迷你倉公司的隔板設計，再請國內工廠生產相似的金屬隔板。家屬代表律師今天向時指，那些國內產隔板只能模仿正貨的形狀，不能確保其物料或防火效能與正貨相同。時回應稱自己信任王，而且王有為其他迷你倉公司裝修，時認為如果有問題，其他公司的老闆都會指出。

律師又指出，曾經有傳媒報道時昌迷你倉上市失敗原因，在於有工廠大廈有很多消防問題難以解決。時澄清當年的記者會錯意，強調上市失敗有很多原因，例如業權、會計問題，而迷你倉消防門不合規格只屬其中一小部分原因。