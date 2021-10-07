警瓦解本地販毒集團拘4男女　檢值670萬元貨

警方中區警區特別職務隊，於上周四(9月30日)至昨日(10月6日)展開打擊毒品行動，連日來拘捕3男1女(27至29歲)，並且成功搗破兩個毒品儲存倉庫，檢獲市值逾670萬港元的多種毒品。

警方根據情報，於上周四在中區發現一個懷疑由歐洲空運抵港、報稱載有衣物及運動鞋的郵包，警員打開查看後，發現一批約重2.6公斤的懷疑「K仔」收藏在該批物品內。

中區警區特別職務隊隨即策劃「監控遞送行動」，目的為追查涉事郵包的去向，以及搗破背後的販毒集團。經情報分析及深入調查後，便衣探員於前日(5日)下午5時許，掩至屯門一個工廈單位外，期間發現兩名形迹可疑的男子在場交收包裹，探員見狀採取行動，以涉嫌「販運危險藥物」將送貨人及收貨人當場拘捕。探員經初步調查後，相信被捕的27歲收貨無業男為販毒集團的骨幹成員，他同時因涉及一宗洗黑錢案而被通緝，警方亦以涉嫌「洗黑錢」將其拘捕。

其後，警方再於屯門一工廈單位及一住宅單位，搗破兩個懷疑毒品儲存倉庫，檢獲大量毒品及包裝工具，包括3.35公斤懷疑「K仔」、2.15公斤懷疑可卡因、130克懷疑霹靂可卡因、2.1公斤懷疑大麻花、小量搖頭丸及「Happy粉」，以及3個電子磅、兩個抽真空包裝機及大量可再封膠袋，連同包裹內的毒品，行動檢獲的毒品總市值超過670萬港元。

警方經連日的跟進調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」，再拘捕兩名販毒集團成員，2人分別為報稱售貨員的29歲男子及報稱文員的27歲女子。被捕的4名男女，其中3人仍被警方扣留調查，他們將會被暫控「販毒」及「串謀販毒」罪，案件將於明日(8日)在東區裁判法院提堂。

中區警區行動主任總督察何佩佩表示，相信販毒集團運作約兩個月，租用涉案單位作包裝毒品，之後再分銷予下游買家，今次行動已成功瓦解一個本地販毒集團，並堵截大量毒品流入市面，將進一步追查毒品的來源，以及是否有其他販毒集團成員在逃，不排除有更多人被捕。