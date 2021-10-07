應對反修例積壓案件　灣仔政府大樓設大型法庭可容納50被告

自前年反對修訂《逃犯條例》以來，逾萬人違法被捕，2000多人被控，大量案件積壓。政府正改裝設施和重新使用已關閉的荃灣法院大樓，亦會在新區域法院大樓於2027年底落成啟用前，於灣仔政府大樓內增設一個大型法庭和相關設施，以應付一些涉及大量被告人的案件，最多容納50名被告人。

政府指根據運作經驗，反修例事件引起的案件所需的安排一般較為繁複，主要因為這些案件當中有不少涉及眾多被告人、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，以及大量錄像證據。司法機構指現有適合用作刑事案件聆訊的法庭數目及空間有限，且當中大部分的原先設計是用作處理少於10名被告人的案件。因此政府將支持司法機構於灣仔政府大樓增建4個法庭，包括一個可容納最多 50 名被告人的大型法庭和相關設施，供司法機構在加路連山道擬建的新區域法院大樓啟用前的過渡期間使用，預期於灣仔政府大樓的增建工程將於明年5月動工，並於2023年年中完工。

另外，在施政報告中又提到至今司法已進行逾1000宗遙距聆訊，惟基於現行法律所限，遙距聆訊一般不能應用於刑事法律程序，例如現行法律一般要求刑事法律程序的被告須親身出席公訴提控及審訊。因此司法機構計劃修訂法例，讓法官及司法人員可以在其認為合適的情況下命令進行遙距聆訊，而司法機構已就主要的政策方向完成第一輪諮詢，並會在提交法例修訂予立法會審議前就相關條例草案再諮詢持份者。

此外，司法機構將檢討法援申請人財務資格限額及法律援助署署長的第一押記，政府檢視目前法援制度下有關申請方面的行政、分配案件以及選取律師等運作細節，已接近完成。司法機構會諮詢法律援助服務局和向立法會司法及法律事務委員會匯報檢視結果。