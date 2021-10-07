逾70%受訪者促取締法輪功　法律界促保安局徹查

法輪功組織在內地被認定為非法組織。有團體就「港人對法輪功的意見」進行調查，結果顯示逾70%受訪者認為法輪功宣傳內容涉觸犯《港區國安法》，認為會引起市民對中央的憎恨並應該取締。有法律界人士批法輪功抹黑中央，所作事情或違法，促保安局徹查。

香港民意交流協會在2021年9月1日至10月5日期間，以「港人對法輪功的意見」為題成功訪問8855名市民。結果顯示有68%的受訪者認為法輪功是邪教組織，71.3%受訪者認為法輪功的宣傳街站阻街及影響市容，71.8%受訪者認為法輪功反中亂港。有71.3%的受訪者認為法輪功常用的口號會引起市民對中央政府的憎恨，71.7%的受訪者認為宣傳內容涉觸犯《港區國安法》，71.7%的受訪者支持取締法輪功。

身兼大律師的議員容海恩指法輪功抹黑中央及中共，影響港人思想，有顛覆國家的意圖故需要取締。對於多數受訪者認為法輪功是反中亂港組織，她相信保安局局長鄧炳強有能力和擔當做好，要為國家安全為大前提着想，早日瓦解該組織，切勿讓其影響港人對中國的感情。她強調法輪功在內地已經被定為非法組織，但港府未有強力執行社團條例及將其定性為非法組織，促盡快向市民交代。

退休裁判官、大律師黃汝榮認為歷屆保安局局長都有注意該組織，極有信心相關部門正在調查，而資金來源是調查方向之一。他又稱，法輪功部分內容在《港區國安法》訂立之前展示，未必觸犯國安法，但或許觸犯刑事罪行條例的煽動意圖罪。時事評論員陳志豪則促請政府應順應民意，在證據足夠的情況下禁止法輪功繼續運作，防止其進一步危害國家安全和荼毒青少年。