入境處反黑工行動拘13人　6人為越南籍假難民

入境處昨日（6日）在全港各區展開反非法勞工行動，共拘捕9名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了5個目標地點，包括商業大廈、餐廳、菜檔及貨倉，共拘捕9名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男3女，年齡介乎22至53歲。當中4男2女是持「行街紙」，據了解，6名人士均為越南籍。另外，3男1女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1男2女，年齡介乎34至45歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為一名女子，年齡為26歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。