50%市民不滿施政報告　學者：市民視為開空頭支票

機構發表市民對新一份《施政報告》的評分，顯示多達50%受訪者感到不滿，平均分只得34.2分，特首林鄭月娥近3年發表的《施政報告》是特區政府回歸以來，評分最低的3份。針對民調結果，有學者認為市民視《施政報告》開空頭支票。

香港民意研究所在昨日(6日)發表《施政報告》後，訪問936名市民，撇除不清楚《施政報告》內容的被訪者後，50%感到不滿、25%表示滿意，滿意淨值為負25個百分點，平均分為34.2分。此外，50%表示《施政報告》發表後對香港前途的信心有所減少、25%表示信心增加，19%表示不變，前途信心效應淨值為負24個百分點。

林鄭的最新評分為30.5分，在發表《施政報告》後顯著下跌3.4分，有41%受訪者給予林鄭0分。而其支持率為19%、反對率為67%，民望淨值為負48個百分點。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為由林鄭回應與內地通關一事，已可得悉主導權在於中央，「通關都搞到周身蟻」，恐怕難以推動日後的發展，他認為政府再沒有辦法「交功課」，命苦的香港人只可以自求多福。民研副行政總裁鍾劍華則指以往大家會視《施政報告》是許願樹，現在則是空頭支票。