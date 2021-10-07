批施政報告對勞福着墨不多　勞工界促政府帶頭加薪

政府昨日(6日)公布的新一份《施政報告》提出多項有關本港未來的措施，不過有勞工界批評施政報告對於勞工權益著墨甚少，呼籲政府落實勞工改革，加強僱員的權益保障，讓工人亦可受惠於香港的新發展機遇。

前議員鄧家彪認為，即使香港經濟開始復甦，但打工仔女面對生計仍有諸多顧慮，況且不少旅遊及客運的員工仍然等待復工，亦有不少行業的打工仔收入大減，但物價卻連連上升，基層生活開支壓力極大。他促請特區政府時刻檢視和思考，讓經濟復甦創造更多優質職位。

對於公務員過去兩年維持凍薪，鄧認為政府應帶頭增加公營機構員工薪金，增加法定最低工資水平，以及推動全港員工工資調升，這樣才能讓打工仔女在經濟復甦時受惠。

議員陸頌雄則指政府表示要大力發展科技，但擔心本地科技人才短缺，質疑政府只靠引入外來專才。陸建議政府在人才配備上須有長遠規劃，應加強社區託兒和托老服務，既可創造職位又能釋放勞動力；而另一方面，政府亦應確保香港的勞工透過培訓、資歷認證及體驗實習等，融入國家發展。

陸又提到，隨着資訊科技發展，工作零散化、外判化和線上化，出現僱傭關係模糊、欠缺僱員福利權益和職業安全保障的情況。他敦促政府考慮推出發牌制度，規管平台公司禁止使用自僱合同，設立中央僱員保險補償制度，並且落實更多中央保障的社會制度，包括社會保險性質的退休保障和失業保障制度。