團體倡興建隧道連接大圍至大埔　改善吐露港公路交通

大埔吐露港公路經常發生交通意外，去年便錄得231宗意外。有團體指，吐露港公路來回方向交通擠塞情況嚴重，建議政府盡早改善，包括在港鐵東鐵綫大埔墟站及大學站之間，新建科學園/白石角車站，以及興建「草山隧道」，連接大圍至大埔。

公民力量成員李梓敬建議，將現時連接機場及大圍的8號幹線進一步向北延伸，以興建「草山隧道」。該路段由青沙公路近美田路一帶開始，沿美田路以高架道路向北走，直到在美松苑以北一帶跨過城門隧道公路後進入隧道。隧道的另一邊是大埔河上游近大埔山頂花園以西一帶，該處將設隧道收費廣場及巴士轉乘站，之後沿大埔河北行，至吐露港公路與達運道交界為止。

該團體沙田社區幹事楊聰亦補充，「草山隧道」可吸引新界東北部往返青沙公路及城門隧道的車輛選用，車程料節省逾6公里，亦避開大埔公路沙田段的交通擠塞。此外，「草山隧道」直駁青沙公路往返九龍，預期可增加青沙公路的使用率，減輕獅子山隧道負擔。

大埔鄉事委員會主席林奕權指，大埔區近年發生多宗交通意外，反映區內現有道路幾近飽和，批評政府不斷插針式加建屋邨、屋苑，惟缺乏完整規劃大綱。隨着富蝶邨入伙後，料區內將增加2萬人口，區內交通情況令人擔憂。此外，白石角近年人口急增，區內的交通配套亦嚴重不足。他相信，興建「草山隧道」有分流之效，可紓緩大埔吐露港公路塞車情況。