地盤工阻差追人　上訴庭指比不合作更嚴重必須判監

37歲地盤工人梁詠康，在前年11月11日「大三罷」西灣河發生警長開槍事件後，阻撓警方追截另一名指罵警員的人而被捕。他在今年初承認阻差辦公，被判感化1年。律政司認為刑罰過輕，向高院上訴庭覆核刑期，今年8月上訴庭改判梁即時入獄3個月。上訴庭今天（7日）頒判詞解釋加刑理據，指梁並非單純對警方不合作，而是阻止警方合法拘捕他人。而原審裁判官錢禮的判刑則過度考慮更生因素，忽略案件的嚴重性。

法官李運騰於判詞表示，原審裁判官判刑時，並無看過事發情況的片段。上訴庭看過片段後認為，情況並非如答辯人梁詠康的律師所講的和平示威，相反當時眾示威者情緒高漲，不斷指罵警方。事發時正值警方開槍事件後，警方正追截一名突然以粗口大罵警方的男子，雖然警方最終無檢控他，但追截期間答辯人突然出手拉住警長，阻礙警長追截。這點並非瑣碎事，但裁判官判刑時卻完全沒有提及。而且上訴庭認為，裁判官量刑時並無表示出有考慮案發時的社會背景及情況，亦無考慮答辯人的行為會影響到在場其他人，令情況更混亂，低估了答辯人行爲的性質和嚴重性。上訴庭最終認為，需判監以反映案件嚴重性，並以監禁7個半月作量刑起點，考慮到其認罪及案件屬刑期覆核，故減刑至監禁3個月。

答辯人梁詠康被控於2019年11月11日在西灣河文娛中心外，故意阻撓在正當執行職務的警長龍家和與他的隊員。控方案情指，當日早上西灣河有警長向示威者開槍，包括龍家和在內的警員接報到場增援及封鎖現場，現場一名圍觀的張姓男子涉嫌指罵警員，龍上前欲制服他時，遭站在旁邊的答辯人以身阻擋及出手拉扯阻止，張乘機跑開，答辯人就被拘捕。