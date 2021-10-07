政府延長會展業資助至明年底　一筆過資助20%場租

新冠肺炎衝擊各行各業，各地旅遊限制也影響國際性展覽的進行，港府今(7日)宣布，將進一步延長會議展覽業資助計劃有效期至明年12月31日，一筆過即時資助有關展覽每年平均場租的20%，以100萬港元為限。

凡於2015至2021年期間最少任何5個曆年在香港會議展覽中心或亞洲國際博覽館舉辦的展覽，其私人主辦機構均可於今年11月30日或以前，透過場地管理公司向政府申請一筆過即時支援款項。

港府指，有關資助計劃涉及總額達10.7億港元，截至今年9月30日，共資助63個展覽，涉及資助額共逾1.4億港元。當局指，會審視支援合資格活動的撥款運用情況，在有需要時考慮調整在是次延長期內，即2022年7月1日至12月31日，舉辦的會展活動的資助水平，並會適時公布詳情。

計劃分為兩部分，一部分於去年10月3日推出，向在會展中心和亞博館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供百分百的場租資助；另一部分則由去年11月30日開始，資助所有參與香港貿易發展局舉辦的展覽的參展商，及主要會議的參加者50%的費用。整項計劃原訂為期1年，並已兩度延長至明年6月30日。