邱騰華指侵權保障屬香港短板　預告下月就修訂版權條例諮詢

新一份《施政報告》昨日(6日)公布，政府指將重啟修訂《版權條例》工作。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(7日)出席記者會時，指《版權條例》10年前就應該進行更新，否則未能保障版權持有人。他稱本屆政府將於下月就條例進行諮詢，並會以《2014年版權(修訂)條例草案》及《2011年版權(修訂)條例草案》為起點，再作公眾諮詢及進行相關工作，為知識產權交易做好準備。

邱明言目前香港未有版權條例，令侵權保障較少，正屬香港弱勢，認為目前立法會恢復正軌，適宜討論。根據《2014年版權(修訂)條例草案》內容，網民二次創作有機會被視為侵權行為，有市民擔心政府會以此作為打壓異見的手段，令言論自由空間收窄，邱則形容，以2014草案為起點，並不一定是終點，認為透過諮詢並以草案為藍本，方屬實事求是。他又指，有《港區國安法》保障，故不擔心有創作危害國家安全。

邱又指，按統計數字顯示，海外及內地的駐港公司數目創新高，由2017年的8225間增加10%，至今年的9049間，當中包括來自内地的2080間公司，來自日本的1388間公司，來自美國1267間公司及667間來自英國的公司等。

另外，政府於去年曾談及「躍動港島南」計劃，並以自負盈虧方式活化珍寶海鮮舫，期望可助海洋公園「重生」，邱則表示需視乎捐贈人有否興趣，並不能加重海洋公園的負擔。

此外，政府昨於施政報告曾初步認為重組可採納包括設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局(運房局)等5個方向，其中，就設立文化體育及旅遊局，政府認為可將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心。就此，邱回應指，有機遇就有挑戰，「不存在邊個局拎多啲等於贏」，又透露商經局就拆局曾提出建議及有份支持同意，認為重組架構能夠比目前運作發揮更大協同效應。