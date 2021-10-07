新田科技城及馬料水填海建議　料需時10至15年落實

新田科技城將於明年開展研究，目的是希望將現時分散在不同院校及科學園的生命健康科技實驗室，集中聚焦發展，在河套區產生更好的協作。創新及科技局長薛永恒今日(7日)表示，《施政報告》提出新增250公頃創科用地，包括新田科技城及馬料水填海，預料需要10至15年將建議落實。至於當中87公頃的河套區創科園，預計最先在2024年起陸續落成使用。

薛永恒表示，政府打算在流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，並會先了解業界意見，目前未有決定由那間公司管理。他續稱，會就新增創科用地的發展及管理模式，聽取業界意見。他明言，就工業邨批出用地，絕對不會只考慮價高者得，會並重地考慮公司帶來的發展機遇及創造就業等條件。

此外，他指出馬料水填海及搬遷岩洞新增的80多公頃用地，雖主要用作創科，但亦會興建人才公寓，方便科研人才匯聚。

創科局常任秘書長蔡淑嫻補充指，在教育大學白石角運動中心用地擬建的車站僅與科學園第3期相距大約800米，届時會考慮連接路等安排。