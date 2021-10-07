伍倫貢學院擬大圍站上蓋設新校舍　最快明年啟用

前身為香港城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，其九龍城校舍上月正式啟用，佔地約8.7萬平方呎，而校舍可容納至少1,500人。新校舍採用了不少現代化的設計及設施，包括智能白板，學生可利用電腦或手機在課堂上觀看或使用白板，協助上課之餘亦可增加互動。另外，該校已獲政府批地，在大圍會增設空間大約1倍的校舍。

香港伍倫貢學院的新校舍位於九龍城沙浦道一住宅項目的商場內。該校副校長(策劃)蔡耀權介紹指，該校舍的設置主要分布在2座樓宇內，其中一座分別有圖書館及辦公室，而另一座則主要為課室，大部分課室亦設有智能白板協助教學。教師可將白板的電子連結開放予學生，學生就可用同電腦或手機觀看白板，甚至使用白板參與課堂。如有需要更可錄取課堂內容，供學生重溫。

蔡介紹指，校舍的配色亦採用澳洲伍倫貢大學常用的配色。校園有不少供學生休息、溫習及討論的地方，學生亦可借用圖書館的房間討論或做功課。另外，該校將在大圍站上蓋設立另一校舍，蔡預計最快可在2023年啟用。屆時大圍分校約佔地15萬呎，預計會將現時九龍城分校的辦公室遷到大圍，並會分散不同課程的學生在不同校舍上課，而學生則可共用2個校舍的設施。