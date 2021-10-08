疫下行山意外急增　5政府部門合推安全貼士

疫情下現時難以出外旅遊，市民更熱衷郊野遠足，惟相關意外的數字同樣急增，消防署數據顯示在2020年全年及2021年首8個月，攀山事故數字分別是602宗及660宗，遠超2019年的215宗。消防署高級消防隊長(攀山拯救專隊支援隊)張天瑜日前於記者會表示，近來市民喜歡挑戰非正規山徑路段，或到危險位置打卡拍照，這增加意外風險之餘，亦增加救援難度，今年5月便有救援人員在搜救時遭遇落石而受傷。

面對急增的行山意外，多個政府部門提出各類行山安全貼士，其中警隊新界北總區快速應變部隊署理總督察吳慶昌便提出六大注意事項，包括避免單獨行山，要找來「伙伴同行」、穿着行山鞋等「合適裝備」、謹記「安全意識」以避免在作出危險行為及在危險地點拍照、「時刻警惕」潛在風險及留意天氣變化、量力而為「計劃路線」，以及留意路徑指示牌以「準確定位」等，提醒公眾「做個醒目行山者」。

消防署及漁護署均呼籲公眾要挑選合適的山徑而行，其中漁護署更提醒巿民最好是到受管理的130條山徑行山，並且可下載具定位功能的「郊野樂行遠足留蹤」流動應用程式，發生意外時能有助搜救人員尋找傷者。政府飛行服務隊提醒，市民應避免穿着綠、黑及灰色衣服行山，因這會增加搜索傷者的難度，並且在可行情況下，尋找空曠地方等待救援。

至於民安隊則表示，已於港九新界多條行山徑派員帶同急救用品及指南針巡邏，協助有需要的市民，此外亦已開辦多個有關山嶺搜救、急救及擴廣行山安全的證書課程，供紀律部隊乃至公眾報讀，以增強搜救效能及提升公眾安全意識。