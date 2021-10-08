醫社合作支援長者　腦退化翁學沙畫重拾生趣

人口老化海嘯來襲，長者出院後護理需求也日益增加，「醫社合作」在公院壓力愈趨緊張的環境下尤其重要。83歲的鄧伯在2017年發現記憶力開始大不如前，需要定期覆診，及至去年5月確診患輕度認知障礙症，需要妻子獨力照顧。幸而他獲邀參與智友醫社同行計劃，在去年11月起於長者地區中心參與沙畫班等課堂，讓其重拾生活樂趣。

智友醫社同行計劃是其中一個港島東醫院聯網的醫社合作計劃，由2017年起開展，為患輕度或中度認知障礙症的長者及其照顧者提供支援服務。負責跟進鄧伯康復進度的律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科資深護師陳德勝稱，知道鄧伯以前在船澳上班，工作與畫圖有關，因此其畫圖能力較強，所以安排他參與沙畫班，培養其興趣。

該計劃除了幫助患者康復，亦紓緩照顧者的壓力。鄧太在參與計劃前不懂處理丈夫發脾氣的情況，但讓丈夫參與興趣班後，她可以有空餘時間參與義工，彼此交換照顧的心得。

港島東醫院聯網服務總監(基層及社區醫療)康佩玲醫生稱，醫社合作雖然運作一段時間，但本港人口老化愈趨嚴重，當局需以現代化方式發放資訊予病人，並興建地區康健中心，加強照顧基層。

港島東醫院聯網在1993年起，在律敦治醫院創立「社區老人評估小組」，為院舍長者提供評估及治理，建立醫社合作的基礎，其後在2006年擴展至7個醫社合作平台，至今與超過200個社區夥伴合作，為不同專科病人提供超過110個醫社合作計劃。