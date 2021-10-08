東方日報A1：苦等通關求團聚　換來一殼眼淚

新冠疫情持續近兩年，政府抗疫不力，本港與內地至今仍通關無期，親人無法相見，經濟大受打擊，導致民怨沸騰。特首林鄭月娥昨晨出席電台論壇時，有市民批評她宣讀報告時，提起家人就「眼濕濕」，相反很多香港市民在未能通關下不能與家人團聚、「真係一殼眼淚」，更有跨境學童家長指通關無聲氣，擔心上課脫節，有議員更質疑港府何時有通關時間表，她僅稱「時間表冇得講」，但相信是較長的過程，被追問如何決定通關配額時，她更說「答唔到」。

林鄭昨晨就《施政報告》出席電台辯論，市民鍾先生批評政府經常指香港效率高，但通關「搞咁耐」，市民困在香港很長時間。林鄭回應指，明白現時市民未能免檢疫到內地探親、做生意等，但全球疫情嚴峻，一方面希望與內地通關，一方面要照顧由海外回來的港人。港府會將與內地通關放在重點，加強工作，務求與內地的聯防聯控機制一致。

跨境學童家長劉先生則指通關沒有任何聲氣，學童上課脫節，令家長心急，希望向特首求助，不要遺漏跨境學童。林鄭稱明白跨境學童家長的心情，差不多兩年未能參與面授課堂帶來很大影響，但若然每日容許大量跨境學童往來兩地，會令中央擔心，已要求教育局研究促成更多學校在深圳設立教育中心，助跨境學童上課，林鄭又指若有需要，她願意親自與深圳市領導溝通。

除通關遙遙無期外，有市民亦批評本港公營醫療服務不足。市民黃先生指今年初確認血管閉塞，但公營醫院專科輪候到明年尾才進行手術，直言可能「死鬼咗」都未到，要求特首不要只顧自己、要顧香港市民。林鄭提及，隨着政府推出「北部都會區」，相信醫院管理局的第二個十年醫院發展計劃有空間檢視在北區興建新醫院。

疫情嚴重打擊經濟，無法通關令旅遊業跌入谷底。勞工界議員潘兆平指《施政報告》只為復甦旅遊業做準備，但未有進一步措施協助仍存於困境的旅遊業，關注政府會否仍有更多措施協助僱員，如可否延長或增加早前設立的短期及臨時職位。林鄭指政府持續檢視在疫情間受重創、短期內難以恢復的行業情況，重申防疫抗疫基金中應仍有資源協助受創行業。

進出口界議員黃定光指香港與內地通關是重中之重，質疑港府何時可以提供通關時間表。林鄭直言「時間表冇得講」，但相信是較長的過程。她指政務司司長李家超早前曾到深圳與內地討論條件通關，但要視乎中央如何看待防疫工作及風險，舉例指澳門出現一、兩個本地個案就立即煞停兩地通關。

她指李家超會梳理如何回應內地看法，希望盡快開展第二次對接會，但她不可以代表中央說話。黃定光又指不少港人與內地有業務往來，希望知道通關配額如何決定，但她表明「答唔到」。

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