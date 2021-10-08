你要知：拔罐刮痧勿DIY　做錯隨時變潰瘍

拔罐和刮痧是中國傳統療法之一，有指兩者均可以排毒、消除疲勞，但其原理是甚麼？坊間不少人會去美容院，甚至在網上自購器材，在家中自行拔罐和刮痧，到底箇中潛在甚麼風險？就由中醫師為大家闡述其利弊。

註冊中醫師陳駿煒表示，刮痧是通過特製的器具，在相應的部位利用特定的手法單向刮拭，以達活血化瘀，舒筋通絡，驅邪排毒的效果。至於拔罐療法則指，通過排氣造成罐內負壓，罐緊附著於皮膚表面，牽拉了神經、肌肉、血管以及皮下的腺體，引起一系列神經內分泌反應，從而活血止痛、行氣消腫、袪風濕等。

雖然拔罐和刮痧好處多多，但其實不是人人都適合這兩種療法，陳解釋，「某些部位及某些人，中醫不建議去拔罐和刮痧。不適合的部位包括有孕婦的腹部及腰骶部、皮膚較易過敏、表面有潰瘍、水腫的部位，以及皮膚底下重要的血管分布的區域，通通都不適合拔罐和刮痧治療。」

陳醫師續指，不少人會誤會拔罐能改善氣虛血弱問題，其實並不然，「氣虛血弱人士在拔罐及刮痧前，記得要先諮詢註冊中醫師意見。其次是老人家、小朋友、長期病患者，以及經期期間的婦女，中醫均不建議以上幾類人進行拔罐和刮痧」。

為慳錢為慳時間，有人會選擇自購器材，在家自行拔罐和刮痧，而且網上亦有不少產品出售。不過陳醫師並不建議自行操作，「如拔罐的時間、吸力掌控不好，或刮痧時力度掌握不當時，有機會起水泡，甚至令皮膚潰瘍。」陳續指，「拔罐及刮痧是中醫傳統療法，所有醫治程序要經受專業培訓的專業醫護人員進行，才能避免不必要的事故以及不良反應。」