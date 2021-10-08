金獅花園第1期金輝閣400居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日(7日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在沙田指明「受限區域」（即沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

由於天氣惡劣，政府今日(8日)早上約5時45分得知受檢人士檢測結果後，宣布已完成強制檢測行動。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。截至今日凌晨1時，約400名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中24戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。政府希望沒有應門的住戶，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。