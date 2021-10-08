施政報告聚焦房屋土地　黃偉綸指中長期提供40萬至50萬個單位

政府發表最新一份施政報告指明會對新界北大興土木，今日（8日）再於政府總部再就施政報告的土地房屋相關措施進行詳細發表，同時發表新一期《香港2030+》內容。當中包括由2019年至2048年的最新土地需求及供應分析，表明未來房屋用地將有510至680公頃的房屋土地短缺，而總土地短缺更達2600到3000公頃。目前的土地政策包括中長期內提供40萬至50萬個公、私營房屋單位、北部都會區發展、近岸填海項目、進一步檢視綠化地帶等。

發展局局長黃偉綸表示，期望未來政府可改善居住空間，人均居住空間可增至每人237平方尺，亦會作更加進取假設，人均休憩用地可增至3.5平方米，對於中長期房屋發展方面，雖然土地短缺達3000公頃，惟他表示「仍有信心搵到呢啲短缺」，因未來會有維港都會區人工島及北部都會區，雖然這些項目最終因可行性未必全部兌現或合時兌現，但仍合乎現實，政府需要有持之以恆的供應決心。

未來十年的的33萬個房屋單位，亦是第二年有超越《長策》的公營房屋目標，目前已覓得350公頃土地建屋；於私營房屋方面則已準備約170公頃土地，以興建約10萬個單位，相信於中長期內可提供40萬至50萬個公、私營房屋單位，加上新提出的《北部都會區發展策略》中，可興建的房屋單位更增至總共56.5萬至68.6萬個單位。

運輸及房屋局局長陳帆稱，「住大啲、住好啲」並非不可能的事，而是需要時間，考慮到需要追趕供應及需求的落差，以及滿足香港各方面的條件。而對於樓價高企，陳帆稱任何物品供應及需求不對等均會出現此情況，目前做法是新增土地70%用於建公營房屋，30%為私營房屋。至於資助出售房屋是與市價脫勾，讓基層人士更能負擔，以少於入息40%去供樓。對於已達成的1.5萬個過渡性房屋項目，陳指明年上半年即將會有5000個過渡性房屋落成。

問及移民潮令本港人口或變少，是否需要「造咁大個餅」，黃偉綸指根據規劃署參考數據，香港未來可達880萬人口，相信未來30年會有100萬個公私營房屋需要。

至於施政報告另一重點鐵路方面，陳帆表示香港及深圳已成立專班處理多條新的新界及跨越深圳鐵路，例如東鐵綫延伸等。陳帆強調專班由他親自帶領，目前已同深圳市市長開會，旗下小組亦已展開第一期研究工作，隨即展開第二期研究工作，將會全速推進計劃。他又稱相關施工時間表及走線規劃，需要就港深兩地的發展而制定，他強調，政府目前有非常多工程，「保證政府會好勤力，好似鴨子鳧水咁」，稱會好努力去做。對於跨界軌道通前海，陳帆表示基本上跨界鐵道需要雙方同意，故其造價視乎走線，以往資金缺口大部分以鐵路模式去推展。而被問及缺少公眾諮詢，陳帆指境內鐵路項目亦同樣會以現有機制處理。

而精簡規劃程序方面，黃偉綸稱業界反應正面，目標是明年年上半年提出具體建議，明年內提出條例修定草案。發展局常任祕書長甯漢豪補充指，目前已進入法例修定工作，將會一起研究土地收回條例等，目前有4個方向，包括縮短法定時間、修訂城市規劃條例，期望修例後可容許工序不要重複處理，亦可同步處理填海及城規程序，加上因土地用途是不斷改變，應可同步處理收地及安置賠償。

在強拍條例方面，政府期望有助促進土地供應，同時考慮保障私有產權。例如50年樓齡以上我樓宇原本需要8成同意才能強拍，現時就期望「再老一啲既樓宇，可以再降低一啲門檻」，而工廈等亦可按照規劃意向作出轉營。