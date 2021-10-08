立法會換屆選舉月底接受提名　今年12月19日投票

政府今（8日）表示，今年立法會換屆選舉的提名期由10月30日開始，至11月12日結束，而立法會換屆選舉將於12月19日舉行，由地方選區選出20名議員、功能界別選出30名議員和選舉委員會界別選出40名議員，共選出90名議員。

選舉事務處表示，獲提名人士應盡早遞交提名表格，以便即使表格上有任何錯漏，也可在提名截止前有時間更正。地方選區選舉、功能界別選舉或選舉委員會界別選舉的獲提名人士必須是年滿21歲的地方選區已登記選民，亦必須在緊接提名前的3年內通常在香港居住，並且是沒有外國居留權的香港永久性居民中的中國公民。

地方選區選舉的每位獲提名人士須繳交5萬港元選舉按金，而功能界別選舉或選舉委員會界別選舉的每位獲提名人士則須繳交2.5萬港元選舉按金。功能界別選舉的獲提名人士必須是有關功能界別的已登記選民，或與有關功能界別有密切聯繫。至於選舉委員會界別選舉，獲提名人士毋須為選舉委員會委員。

地方選區選舉的每位獲提名人士必須得到最少100名但不多於200名有關選區的已登記選民簽署同意提名，而每名選民只可以其所屬的地方選區的選民身份就該地方選區簽署一份提名表格。地方選區選舉的每位獲提名人士亦必須同時得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可以其選舉委員會委員的身份就地方選區選舉簽署一份提名表格。

選舉管理委員會已委任10個地方選區、28個功能界別和選舉委員會界別的選舉主任，負責處理提名表格及其他選舉事宜。獲提名人士必須在提名期內的星期一至五上午9時至下午5時及星期六上午9時至中午12時，親自把填妥的提名表格和選舉按金送交有關的選舉主任。